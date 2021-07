Torino-Al Fateh 0-0



Torino primo tempo (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Baselli; Zaza. A disp. Berisha, Gemello, Sava, Lyanco, Segre, Rodriguez, Stojkovic, Millico, Rauti, Aina, Verdi, Warming, Rincon, Celesia. All. Juric.



Torino secondo tempo (3-4-2-1): Berisha; Celesia, Lyanco, Rodriguez; Rauti, Segre, Rincon, Aina; Millico; Warming, Verdi. A disp: Gemello, Sava, Stojkovic. All. Juric.



Al Fateh (4-1-4-1): Koval; Boshall, Saadan, Alyoussef, Buheimed; Batna, Alhassan, Alfhaid, Kanabh, Wikheim; Alzgaan. A disp.: Aljari, Alnashmi, Alhabib, Alothman, Albahrani, Boshall, Alharbi, Alsaeed, Albrikan, Alkadrawi, Ben Dabkh, Alshohaib, Alsubaie, Elgeaidi. All.: Ferrera



Arbitro: Bazzo di Bolzano