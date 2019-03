Questo pomeriggio il Torino si è ritrovato al Filadelfia per proseguire la prefazione in vista della partita contro la Fiorentina, in programma dopo la pausa del campionato. Tra i giocatori a disposizione di Walter Mazzarri c'era anche il difensore ​Wilfried Stephane Singo, che nell'ultima settimana è stato impegnato con la formazione Primavera al Torneo di Viareggio.



Dopo l'eliminazione della squadra di Federico Coppitelli dalla Coppa Carnevale, Singo è ora rientrato a disposizione di Mazzarri.