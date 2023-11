Koffi Djidji è tornato ad allenarsi al Filadelfia, anche se sta continuando a svolgere un allenamento personalizzato rispetto ai propri compagni. Il difensore francese, grazie anche alla pausa del campionato per lasciare spazio alle nazionali, spero di poter tornare a far parte dell'elenco dei convocai già per la prossima partita del Torino, quella in casa del Bologna.