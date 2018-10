Buone notizie per Walter Mazzarri dall'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il primo dopo il pareggio di sabato 1-1 contro la Fiorentina. Il tecnico granata ha potuto contare su tutti i giocatori della rosa e, se non ci saranno ricadute varie o nuovi infortuni nei prossimi giorni, per la partita contro la Sampdoria, per la prima volta in questo campionato, potrà convocare tutti i giocatori del suo Torino.



Cristian Ansaldi, che lo scorso weekend è stato "prestato" alla Primavera di Federico Coppitelli, ci sarà quindi per la trasferta del Ferraris.