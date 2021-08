Il Torino ci riprova per Sofyan Amrabat. Nonostante l'arrivo di Tommaso Pobega in prestito dal Milan, il direttore tecnico Davide Vagnati si sta muovendo per cercare di capire se ci sono i margini per riuscire ad arrivare al centrocampista marocchino della Fiorentina.



Ieri, allo stadio Artemio Franchi, c'è stato un colloquio tra le parti e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti. Amrabat non è una priorità per il Torino, ma Vagnati farà ancora un tentativo per cercare di avere il centrocampista in prestito ma con un'opzione per il riscatto.