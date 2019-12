Il legame tra il Torino e Andrea Belotti può continuare. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la società granata ha avviato le trattative per prolungare di un anno, fino al 2023, il contratto del suo centravanti (quello attuale ha come scadenza il 30 giugno 2022).



Il rinnovo di Belotti potrebbe essere il primo di una serie (tra cui quello di Walter Mazzarri) di prolungamenti che potrebbe però avvenire nei prossimi mesi. Al momento, dopo il negativo avvio di campionato, le altre trattative sono state bloccate.