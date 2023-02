Come può fare una piccola azienda ad acquistare servizi di ospitalità e visibilità allo stadioDa oggi è semplicissimo, perché il club granata, attraverso una collaborazione convende online pacchetti per le micro e piccole imprese oltre che per gli studi professionali, con la stessa semplicità con cui un qualsiasi prodotto viene venduto su Amazon.Ilè la prima società della Serie A a fruire di ChainOn Exclusive, un sito web privato e personalizzato dove il club può offrire pacchetti promo-sponsorizzativi con il massimo vantaggio per gli acquirenti.Torino FC e ChainOn, il marketplace delle sponsorizzazioni, hanno siglato una collaborazione grazie alla quale, a partire da oggi, il Club granata vende online esclusivi pacchetti corporate, un’opportunità rivolta in particolare alle micro e piccole imprese oltre che agli studi professionali che permetterà ai sottoscrittori di promuovere il proprio business efficacemente e a costi competitivi.I pacchetti, ad un prezzo speciale e in numero limitato, consentono di ospitare stakeholders e clienti in ambienti esclusivi all’interno dello Stadio “Grande Torino” in occasione di tutte le gare di Serie A e Coppa Italia e di essere visibili in appositi spazi espositivi riservati agli inserzionisti business. L’acquisto non presenta alcun costo di intermediazione per i clienti aziende e gode della completa deducibilità in sede di bilancio., Founder e CEO di ChainOn, spiega: "Il Torino è uno dei club più gloriosi del calcio italiano. Siamo orgogliosi che abbia condiviso con noi e con altre centinaia di organizzazioni sportive, tra cui Virtus Segafredo Bologna, Lega Pallavolo Serie A, Lega Pro, Lega Nazionale Pallacanestro, la visione di un mercato della sponsorizzazione digitalizzato e disintermediato, che permetta alle partnership di essere più veloci, sicure, trasparenti, senza confini nazionali. Una modalità di offerta molto innovativa per il mondo della sponsorizzazione, che apre una fucina di opportunità e territori inesplorati per gli operatori sportivi e per le piccole e medie imprese oltre che per i liberi professionisti. Lo sport, grazie ad un coinvolgimento senza eguali, permette allo sponsor di costruire relazioni con clienti e stakeholders eccellenti, rafforzando con efficacia la notorietà, immagine e reputazione dei marchi partner. Un potenziale enorme che con ChainOn diverrà patrimonio anche delle micro e piccole imprese in Italia e nel Mondo”.