Non è un momento positivo per Roberto Gagliardini che contro Sassuolo e Bologna si è reso protagonista in negativo con due errori davanti alla porta. Nonostante questo il Torino continua a seguirlo con attenzione ma il possibile affare dipenderà innanzitutto da cosa deciderà di fare l'Inter con il proprio mediano.



Se la società nerazzurra a fine stagione dovesse decidere di mettere sul mercato Gagliardini, il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, farà certamente un tentativo per cercare di portare il giocatore sotto la Mole.