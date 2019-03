Quella contro il Chievo Verona sarà la terza partita che in questa stagione il Torino giocherà alle ore 12.30. I precedenti, però, sono tutt'altro che positivi: contro il Napoli, tra le mura amiche, è arrivata una sconfitta per 3-1, contro la Spal a Ferrara Andrea Belotti e compagni sono invece stati fermati sullo 0-0.



Lo scorso anno, sempre con Walter Mazzarri in panchina, alle 12.30 il Torino aveva invece battuto per 3-0 il Bologna e per 1-0 l'Inter.