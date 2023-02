In vista del derby di martedì contro la Juventus, il tecnico del Torino, Ivan Juric ha deciso di aprire le porte del Filadelfia ai tifosi per l'allenamento di domenica mattina.



L'appuntamento è alle ore 11.15: si aspetta una presenza in massa dei tifosi per incitare la squadra in vista dell'importantissima e sentitissima partita di domenica contro la Juventus.