Come è noto, Torino-Parma non si è giocata per via dell'allarme Coronavirus in Piemonte. Moreno Longo non ha però concesso la giornata libera ai suoi giocatori: Andrea Belotti e compagni si sono infatti allenati al Filadelfia, dove hanno disputato una partitella a ranghi misti.



In attesa di scoprire quando verrà recuperata Torino-Parma, da domani la squadra granata tornerà ad allenarsi al Filadelfia per preparare la partita in casa del Napoli del prossimo sabato.