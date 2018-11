Dopo la sconfitta casalinga contro il Parma di sabato pomeriggio, Walter Mazzarri ha deciso di lasciare tre giorni liberi ai suoi giocatori: da domani, però, al Filadelfia sono previsti una serie di allenamenti intensi per evitare altri cali di concentrazione come quello dell'ultimo turno di campionato.



Chi invece, nonostante il giorno libero, ha continuato ad allenarsi è Lyanco. Il difensore del Torino ha postato sul proprio profilo Facebook, un video in cui si allena in palestra per preparsi a tornare al più presto in campo.