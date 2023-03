Pietro Pellegri punta a tornare in campo nel prossimo turno di campionato, contro il Sassuolo, a circa cinque mesi di distanza dall'ultima presenza con il Torino. L'attaccante sta svolgendo un allenamento speciale in questi giorni al Filadelfia per ritrovare la migliore condizione ma non solo.



L'obiettivo di questi allenamenti è prevenire nuovi infortuni di carattere muscolare in modo che Pellegri possa essere una risorsa per Ivan Juric da qui alla fine della stagione.