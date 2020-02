"Belotti è in difficoltà, visto anche il momento del Torino". A pronunciare queste parole è stato il ct della nazionale Roberto Mancini, parlando del momento degli attaccanti italiani. Una frase che non può che preoccupare il Gallo, che dopo un anno di esclusioni dall'elenco dei convocati, ha faticato a ritagliarsi un posto in Azzurro.



Ma la crisi del Torino sta colpendo inevitabilmente anche lo stesso Belotti, che in questo campionato ha siglato finora 9 gol, 5 dei quali sono stati però su calcio di rigore: solo 4 quelli su azione. Senza un cambio di rotta in questa seconda parte di stagione, rischia di non essere convocato per l'Europeo.