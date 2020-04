Dopo essere stato per diverso tempo uno dei presidenti più attivi sul fronte di coloro che erano contrari alla ripartenza del campionato di serie A, anche Urbano Cairo ha ora votato per la ripartenza del campionato.



Il presidente del Torino, così come quelli degli altri 19 club, nel consiglio di Lega di quest'oggi ha infatti votato a favore della ripresa della serie A.