In questi giorni tra i calciatori, ma non solo, sta spopolando su Instagram una particolare challenge: i palleggi con un rotolo di carta igienica anziché con il pallone. Con questa particolare sfida si è cimentato anche il presidente del Torino Urbano Cairo, come testimoniano alcuni video che ha postato sulle proprie storie di Instagram.



Il patron granata, che da ragazzo ha anche giocato nelle giovanili della Pro Sesto, se l'è cavata abbastanza bene a giudicare da quanto si può vedere nei video.