Entro la fine del mercato di gennaio la difesa del Torino si snellirà rispetto ad ora: tra i giocatori che lasceranno la formazione granata potrebbe esserci anche Koffi Djidji. Il centrale ivoriano in questa prima parte di stagione non ha mai trovato molto spazio e per questo potrebbe essere ceduto.



Molto dipenderà anche dal futuro di Kevin Bonifazi. Quest'ultimo è richiesto da Atalanta, Spal e Fiorentina e le trattative per la sua cessione sono già iniziate, se Bonifazi già a gennaio dovesse lasciare il Torino allora la cessione di Djidji potrebbe essere rimandata a fine anno, altrimenti partirà subito.