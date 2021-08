Tomas Rincon è uno dei calciatori in uscita dal Torino e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sulle tracce del centrocampista venezuelano ci sarebbe anche la Sampdoria.



Rincon conosce bene la città di Genova, avendo giocato per diversi stagioni con la maglia del Genoa addosso, ora potrebbe tornare nel capoluogo ligure ma questa volta per indossare la casacca blucerchiata.