Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul terreno di gioco principale. Dopo il riscaldamento l’allenatore Mazzarri ha diretto alcune esercitazioni a tema e poi chiuso il lavoro odierno con una partita a tempo e campo ridotti. In gruppo anche Damascan, Parigini e Sirigu, rientrati dalle rispettive selezioni nazionali: domani attesi anche Aina, Lukic e Rincon. In calendario un allenamento pomeridiano, a porte chiuse.