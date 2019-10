Alla lista dei possibili sostituti di Walter Mazzarri, in caso di esonero dal Torino, si è aggiunto nelle ultime ore anche Cesare Prandelli. In caso di sconfitto sabato nel derby contro la Juventus, l'esonero per l'allenatore toscano sarebbe quasi inevitabile, nonostante le rassicurazioni di Urbano Cairo delle ultime ore.



Il primo nome sulla lista come possibile sostituto di Mazzarri è Gennaro Gattuso, Prandelli (così come Davide Nicola) rappresenta invece un'alternativa.