Oltre a Rincon, che ha avuto la possibilità di anticipare il suo rientro dagli impegni col Venezuela, il tecnico del Torino si appresta a riaccogliere nelle prossime ore pure l'attaccante Tony Sanabria. Il calciatore paraguaiano è stato infatti esentato dalla prossima partita col Perù della sua nazionale per assistere la moglie, in attesa del secondo figlio della coppia. Questo significa che Sanabria sarà già domani al "Filadelfia" per allenarsi col gruppo granata.