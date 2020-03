Tra i tanti giocatori che nelle ultime ore sono risultati positivi al Coronavirus c'è anche un ex del Torino: si tratta di Jonathas. L'attaccante brasiliano in questa stagione è in forza all'Elche, squadra della città di Valencia che milita nella Segunda Division spagnola.



E' stato lo stesso Jonathas, su Instagram, ha rivelare di essere stato contagiato dal Coronavirus: le sue condizioni di salute al momento sono comunque buone e il giocatore si trova nella sua abitazioni.



Jonathas ha indossato la maglia del Torino per sei mesi nella stagione 2012/2013: in granata ha collezionato undici presenze e due gol.