Urbano Cairo se lo immaginava molto diverso l'inizio di stagione del suo Torino: la squadra si trova in zona retrocessione, i nuovi acquisti (fatta eccezione per Karol Linetty) stanno deludendo. Una serie di motivi che stanno portando anche il direttore tecnico Davide Vagnati a essere sotto esame.



Vagnati era arrivato al Torino la scorso maggio, durante la pausa del campionato per via del lockdown, in sostituzione di Massimo Bava (che è tornato a occuparsi del Settore giovanile). Nel mercato di riparazione di gennaio il dt non dovrà sbagliare.