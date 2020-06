Radja Nainggolan è il grande sogno di mercato del Torino in vista della prossima stagione. Portare a termine l'affare non sarà semplice ma il direttore tecnico granata Davide Vagnati non è intenzionato ad arrendersi davanti alle difficoltà, per questo motivo sta valutando tutte le carte che può giocare nella speranza di trovare quella vincente per chiudere l'affare.



Tra queste c'è anche Simone Zaza, giocatore che è molto stimato dal tecnico Antonio Conte e che già a gennaio era stato cercato dall'Inter: il futuro dell'attaccante potrebbe essere lontano dal Torino e, se i nerazzurri saranno ancora interessati, potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare a Nainggolan. Senza dimenticare che l'Inter continua ad avere nel proprio mirino anche Armando Izzo.