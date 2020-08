Tra i giocatori richiesti da Marco Giampaolo come rinforzo per il suo Torino c'è anche Joachim Andersen. Il difensore danese è stato indicato come sostituito di Armando Izzo (la cui cessione è sempre più probabile).



Per il momento la società granata si ha limitata ad alcuni primi sondaggi, una vera offerta all'Olympique Lione verrà formulata solamente dopo la cessione di Izzo. Per la società l'ex centrale della Sampdoria non è incedibile, come dimostra il fatto che anche nella prima partita della nuova stagione non sia stato inserito nella formazione titolare.