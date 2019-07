In conferenza stampa, Cristian Ansaldi ha presentato la partita di ritorno contro il Debrecen: "All'andata abbiamo visto una squadra forte, per noi domani è una finale. Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra, abbiamo un vantaggio di tre gol ma giocheremo come se all'andata fosse finita 0-0. Vogliamo vincere la partita. Il Debrecen gioca in contropiede, ha giocatori veloci. Noi dobbiamo essere contrati sin dall'inizio per non prendere gol".



Poi sulla sua condizione fisica: "In questo momento mi sento molto bene, erano quattro o cinque anni che non facevo un ritiro completo. Questo per me è molto importante, mi sento bene e se posso aiutare la squadra sono contento".



Infine sulla stagione del Torino: "Non si può dire in che posizione finiremo il campionato, lo vedremo a fine stagione. La cosa positiva è che tutta la squadra è rimasta quella della scorsa stagione, ci conosciamo bene".