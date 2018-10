Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica a Bologna. Ansaldi ha svolto parte del lavoro con la squadra e dalla prossima settimana sarà regolarmente in gruppo. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani mattina la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro di Bologna.