Contro la Sampdoria Cristian Ansaldi è tornato per la prima volta a far parte dell'elenco dei convocati di Walter Mazzarri, dopo l'infortunio al ginocchio patito alla seconda giornata contro l'Inter. Il terzino argentino, ai microfoni di Torino Channel, ha così commentato la vittoria ottenuta ieri dalla sua squadra.



"Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così facendo le cose bene. Ieri abbiamo giocato una bellissima partita, siamo contenti. Belotti? Ha bisogno di fiducia, il fatto che è tornato al gol è importante, per lui e per noi". Poi sulla prossima partita del Torino, contro il Parma: "Ogni partita per noi è come una finale, il Parma è forte e ha solo tre punti meno di noi. Ma noi siamo consapevoli della nostra forza, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così".