Contro la Sampdoria Cristian Ansaldi è tornato in campo dopo aver saltato le cinque partite precedenti per via di un problema muscolare. Contro i blucerchiati ha giocato appena un quarto d'ora, ma già nella prossima partita del Torino, quella di lunedì contro il Milan, il suo minutaglie potrebbe essere maggiore.



Moreno Longo crede molto nelle qualità del terzino argentino e sta ora valutando se impiegarlo o meno nella formazione titolare o se mandarlo in campo nella ripresa, ma per un tempo maggiore rispetto all'ultima partita.