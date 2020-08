Il contratto che lega Cristian Ansaldi al Torino scadrà a fine mese, il terzino argentino vorrebbe però continuare a indossare la maglia granata come lui stesso ha spiegato su Instagram: "Un anno particolare, con tanta irregolarità nella squadra. Però come dico sempre, in mezzo ai problemi e alle situazioni difficili si trovano sempre cose positive, che aiutano a crescere e anche a migliorare. Voglio ringraziare tutti i tifosi per la pazienza avuta quest'anno, speriamo di fare meglio la prossima stagione, e sopratutto di potere rimanere con voi. SEMPRE FORZA TORO!!!".



La trattativa per il rinnovo del contratto di Ansaldi si è interrotta con l'arrivo di Davide Vagnati, ora però potrebbe riprendere.