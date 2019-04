Al termine della sfida del Tardini, terminata a reti bianche, ha incontrato i media il terzino granata Cristian Ansaldi: "Noi vorremmo sempre vincere, prepariamo le partite per ottenere i tre punti. Peccato non essere riusciti a segnare oggi: adesso mancano ancora sette partite, dobbiamo subito pensare a quella della prossima settimana contro il Cagliari. Occasioni ne abbiamo create, ci è mancato proprio solo il gol. La squadra nel complesso non ha giocato male: come ho detto, noi entriamo in campo sempre per vincere, ma non è facile, soprattutto in trasferta. Questo punto, a mio avviso, è comunque importante e lo si vedrà a fine campionato. Sono un po' arrabbiato per la mia prestazione personale: sto lavorando molto per dare sempre il meglio per questa squadra, sto bene fisicamente e di testa. Il cambio? Le decisioni del mister vanno rispettate perché abbiamo tutti un obiettivo comune, che non dico ma che conosciamo tutti".