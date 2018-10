Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di sabato contro la Fiorentina: il tecnico del Torino sulle fasce potrà tornare a contare su un elemento importante come Cristian Ansaldi.



L'argentino finora si è visto poco in questo inizio di stagione: dopo aver saltato per squalifica la partita contro la Roma, alla prima giornata di campionato, alla seconda contro l'Inter è sceso in campo dall'inizio ma già nel corso del primo tempo è stato costretto ad abbandonare il campo per via di un infortunio al ginocchio. Infortunio che ora ha smaltito, oggi l'argentino si è regolarmente allenato con i propri compagni di squadra e sabato sarà a disposizione per la partita contro la Fiorentina.