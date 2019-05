Dopo la sconfitta contro l'Empoli subita domenica al Castellani, Walter Mazzarri ha concesso un giorno libero ai propri giocatori che si sono ritrovati quest'oggi al Filadelfia per il primo allenamento settimanale.



Il tecnico granata, oltre che sul lungodegente Koffi Djidji, non ha potuto contare nemmeno su Cristian Ansaldi e Vittorio Parigini, che hanno svolto ancora un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra e la loro presenza in campo contro la Lazio, nell'ultima gara di campionato del Torino, è a forte rischio.