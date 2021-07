Dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, ha parlato in conferenza stampa il terzino del Torino, Cristian Ansaldi “Dopo questi ultimi due anni dobbiamo essere umili, pensare a lavorare e avere più fame. In queste ultime due stagioni abbiamo forse parlato troppo e dimostrato poco in campo, questa è una cosa che dobbiamo cambiare. Per riuscire a raggiungere quello che vogliamo dobbiamo lavorare molto di più”.



Ansaldi ha poi parlato di Ivan Juric: “Juric è un allenatore molto preparatore, ha le sue idee e noi dobbiamo capirle in fretta. Non solo le ali, credo che tutti siamo importanti nel gioco di Juric. Io ho avuto come allenatore anche Gasperini al Genoa. Lui e Juric sono davvero molto simili come allenatori e come modo di lavorare”.



Sul futuro di Andrea Belotti: “Belotti? Adesso sta ancora festeggiando l’Europeo. Per il futuro io penso che abbia nella sua testa le idee chiare su cosa fare. Noi lo stiamo aspettando perché sappiamo tutti quanto può essere importante per la squadra”.



Ansaldi ha rinnovato il contratto con il Torino da poco: “Ho rinnovato il contratto per un’altra stagione. Io l’avevo detto già qualche anno fa, vorrei restare a giocare al Torino fino a 40 anni se me lo permetteranno”.