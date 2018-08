Dopo essere stato tra i ventitré calciatori scelti dall'ex ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, per il Mondiale in Russia, Cristian Ansaldi non potrà far parte della nuova nazionale albiceleste della rinnovata gestione Lionel Scaloni. L'infortunio patito domenica sera a San Siro, nel primo tempo di Inter-Torino, lo costringerà per circa un mese e mezzo a stare lontano dai campi da gioco.



Ansaldi sta ora svolgendo le proprie terapie per tornare il prima possibile a disposizione del tecnico Walter Mazzarri e rivestire la maglia a strisce bianche e azzurre della nazionale dell'Argentina.