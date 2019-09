A fine partita Cristian Ansaldi, autore del primo gol del Torino al Tardini, ha così commentato la sconfitta subita contro il Parma: "Abbiamo fatto una bella partita ma l'espulsione ha cambiato tutto, si è sentito giocare un'ora con un uomo in meno. Penso che avremmo meritato il pari. Peccato per il risultato perché abbiamo fatto una bella partita, adesso dobbiamo pensare al Napoli".



Poi sulla sua condizione fisica: "Mi sento bene fisicamente, oggi ho giocato 80 minuti, dobbiamo continuare così".



Il terzino del Torino ha poi parlato dell'espulsone di Bremer: "Non mi piace parlare degli arbitri, ma sembra che è sempre più facile dare il giallo a noi che agli avversari".



Poi ancora sulla prestazione della squadra: "Penso che è più facile sbagliare quando si ha un uomo in meno, perché si sente più fatica e stanchezza. Per noi è importante non prendere tanti gol come abbiamo fatto l'anno scorso, mentre invece quest'anno ne stiamo subendo di più. Penso che quest'anno siamo più forti dell'anno scorso. Il campionato è appena iniziato, manca ancora tantissimo".



Infine sul ritorno di Nkoulou: "Nkoulou è un giocatore importante per noi"

"La squadra non ha giocato male, ma avere un uomo in meno ci ha penalizzato un po'".