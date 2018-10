Dopo aver giocato con la formazione Primavera nell'ultimo turno di campionato, dando il proprio contributo per la vittoria del Torino contro l'Empoli (3-0 il risultato finale con il difensore che è rimasto in campo per novanta minuti) Cristian Ansaldi è pronto a tornare a piena disposizione di Walter Mazzarri e, domenica, potrebbe essere uno dei protagonisti della partita contro la Sampdoria.



Il Luigi Ferraris di Genova è stato uno degli stadi del terzino argentino, che tre stagioni fa ha vestito la maglia rossoblù del Genoa, la sfida contro la Sampdoria sarà quindi per Ansaldi una sorta di derby.