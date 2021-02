Contro l'Atalanta, nell'ultima partita di campionato, Davide Nicola ha schierato Nicola Murru come esterno di sinistra nel suo 3-5-2, preferendolo a Cristian Ansaldi, che è entrato in campo solamente nella ripresa.



Nella partita di sabato del Torino contro il Genoa, Ansaldi potrebbe però tornare titolare sulla fascia sinistra. Contro l'Atalanta Murru ha alternato buone giocate ad alcune amnesie difensive, anche per questo motivo l'argentino è il principale candidato a una maglia da titolare.