Cristian Ansaldi, terzino della Torino, parla al sito ufficiale granata dopo il ko con la Roma: "Peccato, abbiamo regalato un tempo, spiace anche per l'occasione di Falque subito prima dell'intervallo. Detto ciò, abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere. Dobbiamo cominciare a vincere però, deve cambiare la situazione. Le assenze? Quando mancano alcuni giocatori si sente, se giocano sempre gli stessi si oliano i meccanisimi, e quando non giocano si fa un po' più di fatica. Il ruolo di oggi? Mi sono trovato bene anche se non sono tanto abituato".