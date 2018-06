work Un post condiviso da Iago Falque Silva (@iagofalque14) in data: Giu 13, 2018 at 3:32 PDT

L'addio dialpotrebbe essere più vicino di quanto non sembri, la 'conferma' arriva direttamente dai compagni di squadra. Commentando una foto pubblicata da Iago su Instagram,ha infatti annunciato la partenza dell'ex Roma e Genoa: "Come ti piace vendere fumo fratello... Pensare che già non ti vedremo più. La gente non lo sa che sei già stato venduto. Però io lo so. E anche Rincon lo sa... Ci mancherai fratello...". Burla a un compagno di squadra o saluti sinceri? Intanto su Iago Falqué è segnalato il forte pressing di