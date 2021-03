Tra i giocatori del Torino in scadenza di contratto c'è Cristian Ansaldi, l'argentino è però vicino al rinnovo per un'altra stagione: gli basterà collezionare altre cinque presenze da qui al termine del campionato perché si attivi la clausola per il rinnovo automatico.



Alla fine del campionato mancano dieci partite (undici per il Torino che deve ancora recuperare il match contro la Lazio), Ansaldi è un titolare della squadra di Davide Nicola ed è molto probabile che, salvo infortuni o squalifiche, prenda parte a quasi tutte le prossime partite.