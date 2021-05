Cristian Ansaldi anche nella prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena, giocherà con il Torino. La trattativa per il rinnovo del contratto dovrebbe presto portare alla fumata bianca: il calciatore argentino prolungherà il proprio contratto con la squadra granata per un'altra stagione.



Ma nel contratto dovrebbe essere prevista anche un'opzione per il rinnovo automatico legato al numero di presenze che Ansaldi farà nel prossimo campionato.