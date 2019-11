Al termine di Genoa-Torino, Cristian Ansaldi ha così commentato su Istagram la vittoria ottenuta dalla sua squadra:



"Contento per questi 3 punti. Dobbiamo continuare lavorando. Mi dispiace per tutti quelli che non stanno con noi in momenti difficili. Però questa vittoria è per tutti quelli che state sempre con noi, e anche per chi sono scontenti di noi. Continuiamo con la testa alta, ho imparato una cosa importante nello sport: non importa tanto come si inizia, ma come si finisce. Siamo il Toro, e vogliamo finire il più avanti possibile. Grazie a tutti per la pazienza e l'amore che ci danno sempre".