"L'obiettivo è che Brekalo resti al Torino". Parole queste che sono state pronunciate dal procuratore del trequartista croato, ​Ismet Dizdarevic, che lasciano presagire a un futuro in granata per il calciatore.



Il Torino ha acquisto Brekalo dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro (più 500.000 euro legati a eventuali bonus). Nei prossimi mesi è già stato programmato un appuntamento tra i due club per fare il punto sul prestito del giocatore e iniziare a parlare dell'eventuale riscatto.