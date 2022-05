I dirigenti di Torino e Inter hanno in programma una serie di appuntamenti per cercare di arrivare a un accordo per il trasferimento di Gleison Bremer in nerazzurro. Ma non solo. Anche la società granata è infatti interessata a un difensore nerazzurro: Federico Dimarco.



Dimarco è stato richiesto espressamente da Ivan Juric, che lo aveva allenato al Verona: quando Vagnati e Marotta si incontreranno per Bremer parleranno anche del possibile passaggio in nerazzurro del terzino sinistro.