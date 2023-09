Rinnovo del contratto in arrivo per Tonny Sanabria al Torino. Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre è attesa la firma dell'attaccante paraguaiano classe 1996 per altre due stagioni dal 2025 a giugno 2027 con opzione per la terza. Sanabria vorrebbe avvicinarsi ai 2 milioni di euro netti all'anno come stipendio, ovviamente con annessi vari bonus. Quest'estate il club granata ha rifiutato gli assalti di Lazio e Milan oltre a qualche ammiccamento dalla Premier League. Sempre secondo Tuttosport, il ds Vagnati sta discutendo pure con l'entourage di Ricci e Ricardo Rodriguez sempre per il prolungamento.