Salvo colpi di scena dell'ultima ora, il futuro di Mattia Aramu non sarà né al Novara, né all'Alessandria, né al Pordenone: il trequartista del Torino, lo scorso anno in prestito alla Virtus Entella in serie B, ha infatti respinto le offerte provenienti dalla serie C.



Ora i dirigenti granata sono alla ricerca di una sistemazione all'estero per Aramu, in modo che l'attaccante classe 1995 possa trasferirsi in una società in cui avere maggiore spazio per giocare.