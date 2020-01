La calma dopo la tempesta. Dopo la sostituzione in Torino-Bologna, che tanto ha fatto arrabbiare Simone Verdi (l'esterno ha lasciato direttamente in campo senza fermarsi in panchina), ora è arrivato il chiarimento con il tecnico Walter Mazzarri.



Allenatore e giocatore alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia si sono parlati e chiariti. Verdi sarà quindi regolarmente della partita sabato a Reggio Emilia, quando il Torino affronterà il Sassuolo.