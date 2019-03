Patrick Cutrone è uno degli obiettivi di mercato del Torino per la prossima stagione: portare l'attaccante del Milan alla corte di Walter Mazzarri potrebbe non essere una missione troppo complicata da portare a termine. Secondo quando riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il centravanti avrebbe già fatto intendere di essere pronto ad accettare la proposta della società granata.



Urbano Cairo dovrà però riuscire ad ottenere anche il sì del Milan per poter vedere Cutrone vestire la maglia granata: ottenere l'ok all'operazione da parte del club rossonero potrebbe essere più complicato.