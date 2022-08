Buone notizie per il Torino: la società granata ha infatti trovato l'accordo con Perr Schuurs, difensore olandese che ha accettato la proposta della società granata e si trasferirebbe volentieri in Italia.



Resta però ancora da definire l'accordo con l'Ajax, club proprietario del cartellino del centrale. Gli olandese chiedono 15 milioni di euro, il Torino ne offre 12: c'è ancora da trattare per arrivare alla fumata bianca.